Телефонне шахрайство: прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно ув’язненого, який ошукував пенсіонерів

За погодженням з Ізюмською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 24-річного чоловіка за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Денис Коновалюк, чоловік, перебуваючи в місцях позбавлення волі на території Донецької області, телефонував на стаціонарні номери літніх мешканців м. Куп’янська та представлявся їх родичем. Стареньким повідомляв, що їх онуки або діти потрапили в неприємності та їм негайно потрібні гроші. Після телефонної розмови пенсіонери перераховували грошові кошти на банківську картку, яку вказував їм зловмисник.

Протягом жовтня 2019 року по липень 2020 року шахрай ошукав 11 людей. Жертвами стали літні люди віком від 70 до 91 року. Кожен з них віддав аферисту різну суму – від 4 тис. гривень до 1 тис. доларів.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, перевищує 64 тис. грн.

Максимальна санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури