Телефонне шахрайство з СІЗО – у Запоріжжі судитимуть зловмисника

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт щодо в’язня за фактом шахрайства та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, 33-річний житель Запоріжжя, раніше судимий за корисливі злочини, перебуваючи в слідчому ізоляторі, розробив схему шахрайства, в результаті якої заволодів коштами громадян на суму понад 50 тис. гривень.

Він телефонував потерпілим, видаючи себе за їхніх родичів, знайомих або бойових побратимів, і під приводом термінової допомоги просив перерахувати кошти на банківську картку, яка контролювалася ним.

Досудове розслідування проводили слідчі Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

За зазначені злочини законодавство передбачає максимальне покарання у виді 8 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також конфіскацію майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура