Телефонні шахраї заблокували мобільний номер жінки і викрали ₴50 тисяч з її банківської картки

Від шахраїв потерпіла 45-річна жителька Тернопільського району. Зловмисники виготовили дублікат сім-картки жінки та отримали доступ до її банківського додатка.

Зі слів потерпілої, спершу до неї зателефонував незнайомець, який назвався представником оператора зв’язку та повідомив про проблеми у роботі мережі. Пізніше до жінки телефонували ще з різних номерів, а за деякий час її сім-картка перестала працювати.

Поліцейські встановили, що шахраї, заблокувавши номер телефону потерпілої, виготовили дублікат її сім-картки та викрали з її банківської картки 50 тисяч гривень.

Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Щоб убезпечити себе від аферистів, необхідно «прив’язати» фінансовий номер телефону до своїх паспортних даних або перейти на контракт з мобільним оператором. Відключити послугу віддаленої заміни сім-карти у свого мобільного оператора.

У разі підозри шахрайських дій, одразу блокуйте банківську картку та телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області