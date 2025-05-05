Телефонують зі служби безпеки банку? Кіберполіція попереджає про шахраїв!

Перебуваючи в транспорті отримала дзвінок від працівника банку, який повідомив що з мого рахунку намагаються зняти кошти та перевести на сумнівну картку, терміново необхідно назвати номер своєї картки, термін дії та код для ідентифікації та зупинки транзакції.

Телефонують з банку під виглядом працівників і виманюють реквізити карти, код (або від імені державних установ чи операторів мобільного зв’язку)

Оперуповноважений 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберпполіції Національної поліції України лейтенант поліції Пронтенко Лілія надала прості поради та рекомендації:

✅ Безпека збереження коштів та користування рахунками починається з Вас.

✅Використовуйте під час будь-яких операцій у мережі “Інтернет” чи онлайн-оплаті послуг лише інтернет-карти, на які переказуйте кошти з основного рахунку в сумі, яка необхідна для оплати або переказу! Не дайте змоги шахраям заволодіти реквізитами до основного рахунку та викрасти кошти.

✅Ніколи не розміщуйте об’яви в мережі “Інтернет” з вказанням фінансового номеру. Шахраї, отримавши цю інформацію, можуть звернутись до оператора мобільного зв’язку та здійснити його перевипуск, отримати доступ до інтернет-банкінгу та заволодіти коштами. Якщо ви виявили, що сімкартка з якоїсь причини заблокована, мерщій зверніться до найближчого відділення банку та заблокуйте карткові рахунки. Краще їх потім розблокувати, аніж залишитись без коштів.

✅Використовуйте контрактну основу надання послуг мобільним оператором, тоді шахраям буде важко перевипустити ваш фінансовий номер.

✅Використовуйте послугу код-паролю на перевипуск або блокування сімкарт, який знаєте лише ви та мобільний оператор, бо, не маючи цієї інформації, шахрай не досягне злочинної мети.

❌ Працівник банку ніколи не зателефонує до клієнта та не буде випитувати реквізити карти, термін дії, CVV код та 3ds підтвердження, він запросить вас до відділення банку.

❌ Не повідомляйте нікому тимчасові паролі, які приходять в смс-повідомленні. Розголошення цієї інформації призведе до втрати коштів.

❌ Співробітник банку ніколи не буде телефонувати та розповідати про якісь псевдошахрайські операції по рахунку, він просто заблокує картковий рахунок і ви будете змушені звернутись до відділення банку для з’ясування обставин.

❌ Співробітник банку ніколи не запропонує встановити програми для віддаленого керування рахунками (Тімвʼювер, АніДеск та ін…).

❌ Не виконуйте ніяких дій у банкоматах чи терміналах за вказівкою співробітника банку (проведення маніпуляцій у банкоматах чи терміналах)

На замітку:

Банк не питає секретних даних — це шахрай!

Телефонний дзвінок — ще не доказ, що це банк!

Коди й паролі — це твої гроші. Бережи їх!

Шахрай намагається дізнатися більше — зупини це!

Банківські дані — це твоє приватне життя. Захисти його!

До вище зазначеної інформації, просимо Вас долучитись до соціального проєкту «БРАМА» – це проєкт, що був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту.

Оперуповноваженим 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенантом поліції Осадчою Наталією, було зазначено та наголошено на тому що головною метою є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту.

Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали, у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент.

Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи.

Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту.

Запрошуємо долучитись до соціального проєкту “БРАМА”

https://chatovi.online/