Теракт проти поліцейських на замовлення рашистів: на Буковині поліція та СБУ викрили російських агентів-наркоділків

Буковинські правоохоронці спрацювали на випередження та запобігли злочину. Зрадників, які залишили вибухівку біля покинутої будівлі у Вижницькому районі, затримано «на гарячому». Крім цього, встановлено, що фігуранти займались виготовленням та збутом наркотиків. За вчинене їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

За інформацію співробітників обласної поліції, двоє жителів Буковини, віком 17 та 18 років, на замовлення ворожого куратора погодилися вчинити теракт відносно правоохоронців – підірвати наряд поліцейських, що мав виїхати за хибним викликом.

Виконуючи вказівку спецслужб рф, фігуранти самостійно виготовили вибуховий пристрій дистанційної дії та встановили його біля покинутої будівлі у Вижницькому районі. Там же вони прилаштували камеру відеоспостереження для контролю ситуації та віддаленого приведення в дію вибухівки, коли туди приїдуть поліцейські.

Неправдиво повідомивши на спецлінію «102», що за адресою покинутого будинку хтось гукає на допомогу, молодики сховалися і чекали вказівок від кураторів з росії.

Буковинські правоохоронці оперативно спрацювали та попередили підготовку до теракту: на місце події негайно виїхало керівництво ГУНП в Чернівецькій області, співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Буковини, оперативники Управління карного розшуку, працівники Служби безпеки України, спецпризначенці КОРД, співробітники територіального підрозділу поліції, спеціалісти-криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП.

Вибухотехніки поліції Буковини за допомогою роботизованого комплексу ZEUS-2 провели обстеження потенційно небезпечної території та виявили підозрілі предмети: сміттєвий пакет, у якому знаходилась вибухівка, і картонну коробку з павербанком та телефоном, що здійснював спостереження. Відтак – провели контрольоване знешкодження саморобної вибухівки.

Також, під час слідства поліцейські встановили, що спільники причетні до вчинення наркозлочинів. Молодший із них облаштував за місцем проживання нарколабороторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину – амфетамін, яку збували по всій території України. Головним каналом реалізації наркопродукції був Telegram-канал.

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили:

– 3 кілограми вибухової речовини амонал;

– 2 літри бензальдегіду;

– 2 літри ортофосфорної кислоти;

– психотропну речовину амфетамін

– прекурсор фінілнітропропен;

– лабораторне обладнання призначене для виготовлення наркотиків (скляні колби, банки, зіп-пакети);

– електронні ваги;

– мобільні телефони та інші речові докази

Обох зловмисників правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру у вчиненні низки злочинів:

– ст. 15 ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт);

– ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

– ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури. Відповідно до санкції статті, затриманим загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області