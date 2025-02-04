Теракт проти поліцейських на замовлення рашистів: на Буковині поліція та СБУ викрили російських агентів-наркоділків
Буковинські правоохоронці спрацювали на випередження та запобігли злочину. Зрадників, які залишили вибухівку біля покинутої будівлі у Вижницькому районі, затримано «на гарячому». Крім цього, встановлено, що фігуранти займались виготовленням та збутом наркотиків. За вчинене їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
За інформацію співробітників обласної поліції, двоє жителів Буковини, віком 17 та 18 років, на замовлення ворожого куратора погодилися вчинити теракт відносно правоохоронців – підірвати наряд поліцейських, що мав виїхати за хибним викликом.
Виконуючи вказівку спецслужб рф, фігуранти самостійно виготовили вибуховий пристрій дистанційної дії та встановили його біля покинутої будівлі у Вижницькому районі. Там же вони прилаштували камеру відеоспостереження для контролю ситуації та віддаленого приведення в дію вибухівки, коли туди приїдуть поліцейські.
Неправдиво повідомивши на спецлінію «102», що за адресою покинутого будинку хтось гукає на допомогу, молодики сховалися і чекали вказівок від кураторів з росії.
Буковинські правоохоронці оперативно спрацювали та попередили підготовку до теракту: на місце події негайно виїхало керівництво ГУНП в Чернівецькій області, співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Буковини, оперативники Управління карного розшуку, працівники Служби безпеки України, спецпризначенці КОРД, співробітники територіального підрозділу поліції, спеціалісти-криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП.
Вибухотехніки поліції Буковини за допомогою роботизованого комплексу ZEUS-2 провели обстеження потенційно небезпечної території та виявили підозрілі предмети: сміттєвий пакет, у якому знаходилась вибухівка, і картонну коробку з павербанком та телефоном, що здійснював спостереження. Відтак – провели контрольоване знешкодження саморобної вибухівки.
Також, під час слідства поліцейські встановили, що спільники причетні до вчинення наркозлочинів. Молодший із них облаштував за місцем проживання нарколабороторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину – амфетамін, яку збували по всій території України. Головним каналом реалізації наркопродукції був Telegram-канал.
У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили:
– 3 кілограми вибухової речовини амонал;
– 2 літри бензальдегіду;
– 2 літри ортофосфорної кислоти;
– психотропну речовину амфетамін
– прекурсор фінілнітропропен;
– лабораторне обладнання призначене для виготовлення наркотиків (скляні колби, банки, зіп-пакети);
– електронні ваги;
– мобільні телефони та інші речові докази
Обох зловмисників правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру у вчиненні низки злочинів:
– ст. 15 ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт);
– ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
– ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури. Відповідно до санкції статті, затриманим загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet