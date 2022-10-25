Тернопільські оперативники затримали групу осіб за викрадення з підприємства продукції майже на мільйон гривень

Групу осіб, які налагодили схему розкрадання та реалізації продукції із заводу-виробника кабельних мереж до автомобілів, викрили працівники поліції Тернопільщини. Своїми діями зловмисники завдали збитків приватному підприємству на близько мільйон гривень.

Задокументували злочинну діяльність групи співробітники обласного управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управління та оперативниками Збаразького відділення поліції. Заходи із викриття проводилися під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури.

Було встановлено, що до вчинення крадіжок причетні шестеро працівників підприємства, а до реалізації незаконного товару двоє приватних підприємців. Робітники систематично таємно виносили з території заводу запчастини, які використовують в процесі виробництва кабельної продукції для автомобілів. Крадену продукцію вони передавали замовникам – двом підприємцям, які продавали товар через свої інтернет-магазини.

Оперативники карного розшуку за силової підтримки бійців КОРД затримали працівників підприємства під час чергової передачі крадених запчастин реалізаторам.

За місцями проживання фігурантів проведено обшуки. У них вилучили два елітні автомобілі, 111 тисяч гривень, 6500 доларів США та крадену продукцію на майже мільйон гривень.

Наразі п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу ще двом фігурантам.

Тривають слідчо-оперативні заходи зі збору доказів щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області