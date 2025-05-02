Тернопільські поліцейські затримали ділка, який намагався заробити на військовому

За допомогу у виготовленні документів щодо непридатності для проходження подальшої служби у армії за станом здоров’я хотів отримати з військового 10 тисяч доларів. Поліцейські затримали фігуранта та оголосили йому про підозру.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГУНП в Тернопільській області викрили 44-річного мешканця Хмельниччини, який зловживав впливом у територіальному центрі комплектування.

Він запропонував чоловікові, який є військовослужбовцем, звільнитись зі служби. Зловмисник розповів, що має знайомства у ТЦК та у медичних закладах, а тому може без проблем посприяти оформленню військово-облікових документів щодо визнання чоловіка непридатним до військової служби та виключення його з військового обліку. Послугу оцінив у 10 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після передачі йому домовленої суми грошей. За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури йому вже оголосили про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Заходи з викриття проходили спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України