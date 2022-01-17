Тернополянин, що погрожучи ножем, заволодів майном пенсіонерки, перебуватиме під вартою без права внесення застави

Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури повідомили про підозру тернополянину у вчиненні нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

За версією слідства, мешканець обласного центру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вдерся з ножем у квартиру своєї сусідки – пенсіонерки й заволодів планшетом та грошима, що належали потерпілій.

Жертва нападу викликала поліцію. Правоохоронці відшукали зловмисника та повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Прокурор у суді обґрунтував необхідність обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави. Суд задовольнив це клопотання.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури