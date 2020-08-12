Теще и зятю грозит 5 лет с конфискацией за торговлю на OLX несуществующими саженцами

Семейный подряд мошенников, под руководством тещи, облапошил не менее 25 человек, продавая несуществующие саженцы декоративных растений через OLX.

Весна – время высадки рассады и саженцев. Многие граждане начинают закупать зеленые насаждения с целью украсить свой приусадебный участок и ищут, где бы сделать это подешевле.

Подыскивая на OLX саженцы интересующих растений, одна гражданка обнаружила объявление с подходящим вариантом. Она перезвонила по номеру, указанному в объявлении, чтобы узнать подробности и мужской голос подтвердил, что интересующие растения имеются в наличии. В подтверждение, он выслал на вайбер множество фотографий саженцев.

Спустя некоторое время, женщина определилась с заказом и снова перезвонила по номеру. Трубку взяла женщина. Она заверила, что тоже принимает заказы и выразила готовность помочь. В результате, жертва мошенников сделала заказ на 11,600 гривен.

Эти деньги она перевела на карточку Приватбанка, номер которой ей был указан контактным лицом. В результате, потерпевшая, которая так и не получила свой заказ, обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе которого выяснилось следующее. Мошенница, разместившая в интернете объявления о продаже саженцев, указывала жертвам различные банковские карточки, оформленные на третьих лиц. Обналичивать, добытые преступным образом средства, она посылала мужа своей дочери.

По решению суда, следствие затребовало в Приватбанке выписку с карты, на которую мошенники получили 11,600 гр. от потерпевшей. Также, была получена запись видеонаблюдения с банкомата, где эти деньги были сняты. Благодаря этим записям, следствие вышло на подозреваемого, который признался, что идея схемы принадлежала его теще.

В ходе следствия обнаружились еще 24 заявления от потерпевших по схожим эпизодам. Следствие провело обыск в доме у подозреваемой, в ходе которого были изъяты 2 мобильных телефона с SIM-картами, номера которых совпали с некоторыми из мошеннических объявлений. Чтобы доказать причастность мошенников к еще 21 номеру, фигурировавшим в остальных эпизодах, следствие, по решению суда, обратилось в «Киевстар», чтобы проверить изъятые телефоны по IMEI-кодам на предмет использования ими интересующих номеров.

В случае, если вина подозреваемых по всем эпизодам будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы за мошеннические действия, осуществленные группой лиц, повторно и нанесшие значительный урон потерпевшей (ч.ч.1,2 ст. 190 КК України).

Андрей Майданик, internetua.com