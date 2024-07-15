Тікав на яхті під українським прапором: в Анталії затримали росіянина, якого шукав Інтерпол

Громадянин Росії А. П. перебував у розшуку за звинуваченням у хабарництві й на нього було видано терміновий ордер на арешт.

В Анталії під час спроби втечі за кордон на яхті під українським прапором затримали двох громадян Росії – один з яких перебував у розшуку за «червоною карткою» Інтерполу за звинувачення у хабарництві. Про це повідомляє інформаційне агентство DHA.

«Командування групи берегової охорони Анталії отримало інформацію про те, що росіянин Е.П., у якого закінчився вид на проживання в Туреччині, і його батько А.П., який перебуває в розшуку Інтерполу за червоним переліком, залишать країну морем і втечуть за кордон. Під час операції, проведеної на вітрильнику під українським прапором перед портом Анталії,.. були затримані», – повідомляє інформаційне агентство.

Зазначається, що громадянин Росії А. П. перебував у розшуку за звинуваченням у хабарництві й на нього було видано терміновий ордер на арешт.

Також на вітрильній яхті були затримані громадянин Азербайджану та громадянин України.

Правоохоронцями було вилучено грошові кошти в доларах та євро, мобільні телефони, паспорти та посвідчення громадян РФ, ноутбук та планшет. // Главком