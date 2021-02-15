Тіла чотирьох людей виявили у квартирі в Новій Каховці

Сьогодні близько 9:50 до поліції звернулась голова ОСББ одного з будинків в Новій Каховці. Жінка розповіла, що мешканка однієї з квартир вже третій день не відчиняє двері та не виходить із помешкання. В той же час сусіди кажуть, що в її квартирі горить світло та працює телевізор.

Для перевірки за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група підрозділу поліції та співробітники ДСНС.

За допомогою висувної драбини рятувальники піднялись до вікна квартири та побачили, що в кухні на підлозі лежать четверо людей. Тоді через балкон вони потрапили в квартиру та відчинили вхідні двері.

Під час огляду місця події були виявлені без ознак життя власниця помешкання, ще одна жінка та двоє чоловіків. Попереднім оглядом судмедексперта слідів насильницької смерті у громадян не виявлено.

Наразі проводяться слідчі дії. Призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті померлих. Подія попередньо кваліфікується за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «Нещасний випадок».

Відділ комунікації поліції Херсонської області