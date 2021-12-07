Тіла двох студентів житомирського навчального закладу виявили у водоймі

У результаті обстеження технічної водойми на території місцевого коледжу водолази виявили тіла двох зниклих напередодні хлопців. За попередніми висновками фахівці, причиною смерті обох стало утоплення. Триває з’ясування обставин загибелі хлопців.

6 грудня близько 13:40 до Житомирського РУ поліції надійшло повідомлення від викладача місцевого коледжу про зникнення двох хлопців. Їх речі знайшли на березі технічної водойми.

На місце події виїхали і нині продовжують працювати слідчо-оперативні групи главку поліції та Житомирського райуправління ГУНП.

Першочергово для пошуків за слідовою інформацією було залучено кінолога та службового собаку.

Згодом під час обстеження водойми водолази Житомирської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіла розшукуваних студентів.

За попередніми висновками фахівців судово-медичної експертизи, смерть обох хлопців настала внаслідок утоплення у воді.

Наразі відомо, що загиблим було 18 та 20 років, обидва родом з Овруччини. Вони проживали в гуртожитку коледжу в одній кімнаті. У навчальному закладі характеризувалися позитивно.

У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини, що призвели до трагічної події.

Відділ комунікації поліції Житомирської області