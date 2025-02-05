Тіла жінки та її 8-місячної доньки виявили у квартирі на Сумщині

Подія сталась у Глухові. Повідомлення про тривалу відсутність мешканців квартири повідомили сусіди. Слідчо-оперативна група поліції негайно направилась за адресою.

Помешкання було зачинене зсередини. Потрапивши до квартири, правоохоронці виявили 33-річну жінку та її 8-ми місячну доньку без ознак життя. Працівники поліції провели детальний огляд місця події, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіла померлих направлені на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за пунктами 1, 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Остаточні висновки можна буде зробити за результатами експертиз після встановлення причин смерті. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області