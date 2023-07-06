Тілесні ушкодження та вбивство через ревнощі – мешканця Новосанжарської громади ув’язнено на 9,5 років

Прокурори Полтавщини в суді довели вину 47-річного жителя Новосанжарської територіальної громади в умисному спричиненні середньої тяжкості тілесних ушкоджень та вбивстві (ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 115 КК України).

У березні цього року, перебуваючи за місцем проживання, чоловік через ревнощі завдав 57-річній співмешканці по голові не менше п’яти ударів тупим предметом (згідно з показами обвинуваченого – качалкою).

За кілька днів він знову жорстоко побив жінку, намагався її задушити, не менше двох разів вдарив ножем у живіт та з місця події втік.

Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.

Правоохоронці розшукали зловмисника в сусідньому селі у знайомих.

Новосанжарським районним судом чоловіка позбавлено волі на 9,5 років. До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури