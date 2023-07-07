«Тому, хто в кабіні, ср*ка буде»: у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона

У Києві керівників комунального підприємства та підрядника викрили на розкраданні бюджетних коштів на ремонті ліфтів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Керівників КП “Дирекція з капітального будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” та підрядної фірми викрили в організації злочинної схеми, спрямованої на розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках Києва.

За матеріалами слідства, службові особи комунального підприємства, діючи в інтересах суб’єктів господарювання, укладали з ними договори підряду на проведення робіт з реконструкції ліфтів.

Підрядники, змовившись, через підконтрольні фірми здійснювали закупівлю ліфтів та комплектуючих, після чого поставляли їх комунальному підприємству по ціні, значно вище ринкової. В окремих випадках завищення вартості придбаних ліфтів становило більш ніж на 400 тисяч гривень за одну одиницю.

Встановлені на цей час збитки складають понад 1,3 млн гривень.

Крім того, у межах досудового розслідування правоохоронці зафіксували особисті розмови між працівниками підрядних організацій, які свідчать: виконавці робіт з ремонту ліфтів знали, що встановлюють неякісне ліфтове обладнання та були свідомі, що це може призвести до людських жертв.