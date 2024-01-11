Торгівля людьми під прикриттям реабілітаційного центру: у Дніпрі встановили чотирьох учасників злочинної групи

Жертвами фігурантів стали 50 осіб, яким зловмисники обіцяли лікування від алкогольної та наркотичної залежності. Натомість – змушували працювати на низькокваліфікованих роботах, а більша частина їх заробітку йшла на користь центру.

Поліцейські встановили групу осіб, які займалися вербуванням безхатченків та осіб із алкогольною і наркотичною залежністю. Обіцяючи їм лікування та пристойні умови проживання, зловмисники направляли їх на тяжкі будівельні та земельні роботи. 38-річний організатор реабілітаційного центру встановив жорсткі правила розпорядку центру та контролював їх дотримання. Він набрав осіб, які вербували нових робітників та підшуковували їм роботи у місті Дніпро та на території Дніпропетровської області, а також займався розподілом коштів, отриманих від трудової експлуатації людей.

9 січня поліцейськими, за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення та управління «КОРД» ГУНП, проведено санкціоновані обшуки за місцем розташування двох центрів реабілітації. В результаті була виявлена документація, візитки, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази, які доводять причетність затриманих до злочину.

Чотирьом чоловікам слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Наразі поліцейські опитують жертв злочинів, встановлюють всі обставини втягнення людей у трудове рабство.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області