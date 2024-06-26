Торгівці кокаїном на «Мерседесах» – у 4-х фігурантів вилучено наркотиків на ₴4 млн.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 3 чоловікам та жінці за фактом організації збуту кокаїну у Києві (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Встановлено, що підозрювані збували кокаїн з рук в руки на території Києва. В ході слідства було проведено 5 оперативних закупок та низку обшуків. Під час обшуків вилучено понад пів кілограму кокаїну, прилади та засоби для фасування, зважування, чорнові записи.

Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 4 млн гривень.

Зазначимо, що двоє підозрюваних пересувались на елітних автомобілях. Один з них, намагаючись уникнути затримання, втікав від поліції на автомобілі Mерседес моделі GLA 250, влаштував кілька ДТП та пошкодив машину поліції та ще кілька автомобілів. Також у нього окрім наркотиків вилучено корпус гранати «РГН» та підривач типу УДЗ (нового зразку). Чоловіку також повідомлено про підозру за фактом зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Київська міська прокуратура