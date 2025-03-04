Торгували інвалідністю: у Житомирі організовану групу медиків викрито у зловживаннях та підробці документів

Встановлено, що четверо жителів обласного центру гарантували оформлення групи інвалідності тим, хто хоче ухилитися від мобілізації, виїхати за кордон, отримати пільги та виплати тощо. Нині слідчі ГУНП в Житомирській області завершили розслідування, учасники організованої групи постануть перед судом.

Поліцейські з’ясували, що схему з метою незаконного збагачення розробила 53-річна медсестра одного з лікувально-профілактичних закладів міста. Для цього залучила ще трьох знайомих та використала особисті професійні зв’язки. Жінка шукала «клієнтів», координувала діяльність спільників, контролювала конспірацію та допомагала «підопічним» на всіх етапах збору документів та проходження ними медико-соціальної експертизи.

Ще одна спільниця, 30-річна медична реєстраторка МСЕК, забезпечувала позачергове проходження всієї процедури, а 51-річний рентгенлаборант домовлявся про фіктивне проходження лікування та обстежень пацієнтами. Їх 53-річний поплічник виготовляв підроблені документи, які були потрібні для формування всього пакету, зокрема, результати обстежень та перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні.

Вартість «послуг» коливалась від 1000 до 3000 доларів. Зокрема, слідчі слідчого управління ГУНП Житомирщини разом з оперативниками Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції провели декілька етапів документування оборудок спільників. Серед їх «підопічних» були знайомий організаторки та військовослужбовець. Чоловікам провели «обстеження та лікування» без їхньої участі.

Слідчі інкримінували фігурантам зловживання впливом, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також 53-річний фігурант обвинувачується в підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 358 КК України), а організаторка – в їх підробленні та використанні (ч. 2 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України). Процесуальне керівництво у розслідування здійснювала Житомирська обласна прокуратура, нині матеріали скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства спільникам загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Поліція Житомирської області