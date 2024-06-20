Торгував посвідками на проживання в Україні – посадовця Державної міграційної служби викрили на отриманні 3600 доларів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру начальнику управління з питань тимчасового та постійного проживання іноземців Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області. Його підозрюють у вимаганні та одержання грошей за посвідки на проживання в Україні для іноземців (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, до посадовця звернулись іноземці за консультацією щодо процедури оформлення документів на тимчасове проживання в Україні для громадян Туреччини та Молдови.

Вирішити питання коштувало 400 доларів США з людини. За аналогічною схемою посадовець отримав 1 600 доларів США за видачу посвідок чотирьом громадянам Туреччини.

Також підозрюваний за винагороду допомагав легалізуватись в Україні ще чотирьом громадянам Туреччини, у яких були прострочені візи. Вказані послуги він оцінив у 2 000 доларів США – по 500 доларів США за одну людину.

Під час отримання 3600 доларів США його затримали в порядку ст. 208 КК України.

Пресслужба Київської міської прокуратури