Трагічні інтриги під дією мартіні закінчилися для гості 12-річним ув’язненням

За публічного обвинувачення прокурорів Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури жительку Київської області визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст.115 КК України).

Жінку засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що умисне протиправне заподіяння смерті чоловіку вчинила 28-річна жителька міста Фастова, що на Київщині.

Це сталося у вересні 2021 року, в одному із сіл Попільнянської територіальної громади. Обвинувачена приїхала погостювати до знайомої, з якою декілька років не бачилися. З такої нагоди господарка попросила свого квартиранта купити алкогольний напій – мартіні.

Спілкуючись «під мартіні», приятельки поділилися своїми таємницями та останніми новинами. Одна з них стосувалася негативних чуток стосовно доньки господарки, які нібито поширює колишня дружина потерпілого.

Так, під дією купленого та випитого алкоголю, до обвинуваченої прийшла думка, що за «розмови» колишньої дружини має відповісти квартирант.

Розіграна інтрига, якою мали лише «налякати» чоловіка, закінчилася для нього трагічно. Вже пізньої ночі, під час суперечки, гостя, як «переконливий аргумент», схопила ніж та заподіяла 35-річному чоловіку тяжкі поранення, від яких він помер у лікарні.

Свою вину фігурантка не визнала, намагаючись переконати суд у тому, що чоловік нібито вчинив самогубство.

Однак на підставі наданих прокурором незаперечних доказів та висновків судових експертиз суд визнав жінку винною в умисному вбивстві.

З дня викриття злочину обвинувачена – під вартою, де перебуватиме і до набуття вироком чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури