Трамп наказав призупинити закон США, який забороняє підкуп іноземних чиновників

Президент США Дональд Трамп підписав наказ Міністерству юстиції призупинити виконання закону, який забороняє американським компаніям підкуповувати іноземних урядовців для отримання або збереження бізнесу.

Про це пишуть Reuters та CNBC.

Цей закон існує вже майже 50 років. Трамп заявив, що він «звучить добре, але завдає шкоди країні».

«Якщо американець переїжджає в чужу країну і починає там вести бізнес — легально, законно чи в інший спосіб, — це майже гарантоване розслідування, звинувачення, і ніхто не хоче вести бізнес з американцями через це. […] Багато, багато угод неможливо укласти, тому що ніхто не хоче вести бізнес, тому що вони не хочуть відчувати, що щоразу, як вони підіймають слухавку, можуть потрапити у в’язницю», — сказав Трамп.

У Білому домі зазначили, що пауза в застосуванні закону потрібна, щоб краще зрозуміти, як «оптимізувати» його, щоб переконатися, що він відповідає економічним інтересам і національній безпеці. Мовляв, закон може поставити американський бізнес у невигідне економічне становище, якщо порівнювати з іноземними конкурентами.

Трамп хотів скасувати цей закон ще під час свого першого терміну на посаді. Він назвав його «жахливим законом» і сказав, що «світ сміється» з американців через його дотримання.

В антикорупційній організації Transparency International наголошують, що цей закон зробив Сполучені Штати лідером у боротьбі з глобальною корупцією. Наприклад, минулого року за цим законом американський оборонний підрядник RTX погодився виплатити понад 950 мільйонів доларів за претензії, що він підкупив катарського чиновника для сприяння продажу зброї близькосхідній країні та обманом змусив Пентагон переплатити за озброєння, включно з системи Patriot.

Цей закон був ухвалений у 1977 році. Він забороняє всім американцям і деяким іноземним емітентам цінних паперів давати хабарі іноземним чиновникам. У 1998 році до закону було внесено поправки, які стосуються іноземних фірм і осіб, які давали хабарі в Сполучених Штатах. Широко написаний закон стосується не лише вже наданих хабарів, але й хабарів, які пропонуються, плануються чи санкціонуються керівництвом компанії. // hromadske