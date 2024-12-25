Травмування дворічного хлопчика у приватному дитячому закладі на столичній Троєщині – розпочато розслідування

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м.Києва розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків працівниками дитячого садочка, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 137 КК України).

За попередньою інформацією, 24.12.2024 року у приватному дошкільному дитячому закладі, розташованому в Деснянському районі міста Києва дворічний хлопчик внаслідок падіння отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом тім’яної кістки. Для надання невідкладної медичної допомоги дитину доправленодо КНП «Київський міський дитячий центр нейрохірургії».

Згідно пояснень персоналу та адміністрації закладу, хлопчик вислизнув з рук та вдарився головою об підлогу.

Досудове розслідування здійснюється ювенальними слідчими Деснянського управління поліції м. Києва.

Наразі у дитячому закладі ювенальними прокурорами та слідчими проводяться невідкладні слідчі дії. В ході розслідування буде перевірена відповідність дій (бездіяльності) службових осіб вказаного закладу.

Пресслужба Київської міської прокуратури