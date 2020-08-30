Тренер тернопільського спортклубу займався збутом наркотиків

У Тернополі тренер зі своїм братом та товаришем збували наркотики у спортивному клубі.

Впродовж 2019-2020 років вони здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах.

Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області.

За версією слідства, організатором незаконного бізнесу є тернополянин – тренер одного зі спортивних клубів. Він разом із товаришем та братом створив групу, яка розповсюджувала особливо небезпечну психотропну речовину – PVP. Також встановлено факти зберігання та збуту наркотичних засобів у тому ж спортивному клубі.

Під час проведених обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження вилучено наркотики та психотропні речовин у твердих, кристалічних, порошкоподібних формах, зброю, боєприпаси, готівкові кошти у національній та іноземній валюті, засоби зв’язку.

На майно обвинувачених накладено арешт. Усі вони перебувають під вартою.

Щодо них відкрито провадження за ч. 3 ст. 307 КК України. Організатор групи, що чинив опір поліцейському при затриманні та незаконно зберігав бойові припаси, відповість також за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345 КК України. // Діло