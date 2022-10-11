Тренера спортшколи судитимуть за сексуальне насильство та зґвалтування неповнолітніх спортсменок

Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення тренером однієї зі спортивних шкіл на Волині насильницького задоволення статевої пристрасті, сексуального насильства, розбещення неповнолітніх, замаху на зґвалтування та зґвалтуваннях спортсменок (ч.3 ст. 153, ч. 2 ст. 156 ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152, ч.3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, тренер упродовж тривалого часу – з 2012 по 2021 рік – вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності своїх вихованок, достовірно знаючи, що вони є неповнолітніми.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Далі – слово за судом.

Пресслужба обласної прокуратури