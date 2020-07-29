Третий участник похищения иностранца в Николаеве заявил, что он публичное лицо и не знает о преступлениях – его тоже отправили в СИЗО

В Николаеве суд арестовал 40-летнего местного жителя, который подозревается в похищении иностранца и угоне его автомобиля в центре города.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Николаева.

Как известно, 25 июля в Николаеве полиция задержала четырех подозреваемых в похищении бизнесмена. Когда машину с пленным остановили патрульные, то один из бандитов выдал себя за сотрудника Интерпола. По информации «Преступности.НЕТ», похищенный бизнесмен является гражданином Польши. Он занимается криптовалютой, предполагается, что похитители хотели получить от него деньги.

Двух жителей Одесчины, который на улице Московской около 14:00 пересадили иностранца на пассажирское сидение его же Porshe Macan S и насильно увезли в сторону Одессы, суд арестовал ранее.

В судебном заседании третий фигурант против подозрения возразил. Он отмечал, что является публичным лицом, учредителем общественной организации по противодействию незаконному распространению наркотиков и отмечен многочисленными благодарностями.

Также он говорил, что об обстоятельствах, изложенных в ходатайстве ему ничего не известно, момент задержания и каким образом оказался в автомобиле, в котором везли потерпевшего не помнит, так как в последнее время плохо себя чувствует. Он еще уверял, что другие фигуранты указанного производства ему не знакомы.

В ходе исследования приложенных к ходатайству материалов суд, помимо прочего, выяснил, что мужчина является подозреваемым в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 189, частью 2 статьи 289 УК Украины (вымогательство, незаконное завладение транспортным средством) в еще одном уголовном производстве.

5 мая этого года он объявлен в государственный розыск, а 18 мая постановлением Печерского районного суда Киева предоставлено разрешение на задержание с целью повода для избрания меры пресечения, на что последний объяснил, что ему не известно об указанных обстоятельствах.

Его защитник говорил, что подозрение не нашло своего подтверждения, риски не доказаны, отсутствуют основания для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, следственный судья Сергей Медюк постановил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет об Денисе Шалашене. Отметим, что в 2015 году тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков официально отметил его благодарностью как участника Революции достоинства.

Также отметим, что неоднократно ранее был замечен в разных бизнес-конфликтах на территории Николаевской области. // «Преступности.НЕТ»