Три человека погибли в лобовом столкновении легковушки с фурой под Житомиром (фото)

На житомирской объездной возле села Свитын произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и грузовика, во время которого погибли три человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

«Предварительно, около 7:30 утра на участке автодороги «Киев — Чоп», вблизи села Свитын Житомирского района, водитель автомобиля Skoda Fabia, 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania под управлением 42-летнего киевлянина. Известно, что в результате столкновения автомобилей погибли 3 человека: водитель легковушки и двое его пассажиров, лица которых устанавливаются», — говорится в сообщении.

Указано, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Житомирского районного отделения полиции.

Сообщается, что сведения о автопроисшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.