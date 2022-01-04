Три організатори нелегального казино в Шепетівці заплатять по 100 тисяч штрафу
Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області затвердив угоди про визнання винуватості щодо грального бізнесу.
Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 грудня 2021 року.
За матеріалами справи, у 2015-2106 роках троє громадян організовували азартну гри в карти на гроші під назвою «Покер». Для цього вони орендували і облаштували приміщення, найнявши 13 співробітників — круп’є, адміністраторів, касирів, охоронців тощо.
У жовтні 2015-го поліція провела обшук в покерному клубі, а також за місцем проживання організаторів, вилучивши покерні столи, ігрові фішки, колоди карт, камери відеоспостереження, готівку та ін.
Але троє чоловіків підшукали нове приміщення і відновили діяльність. У травні 2016-го поліція знову провела в них обшук і вилучила гральне обладнання і готівку.
Обвинуваченим вдалося втретє відновити діяльність і в листопаді 2016 року праовохоронці знову їх обшукували.
До суду надійшли угоди про визнання винуватості. Чоловіки заплатять по 102 тисячі гривень штрафу. Один із них також засуджений до 3 років позбавлення волі умовно — зі звільненням з випробувальним терміном 1 рік.
Також суд конфіскував гральні фішки, карти, готівку та інші речі, вилучені при обшуках.