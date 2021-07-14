Трьох іноземців засуджено до 8 років позбавлення волі за розбійний напад на таксиста та викрадення його авто

За підтримання публічного обвинувачення Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок трьом громадянам Республіки Азербайджан, які здійснили напад на таксиста та викрали його авто (ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 187 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, близько опівночі 12 січня 2019 року четверо зловмисників, маючи на меті заволодіння чужим транспортним засобом та майном, під приводом отримання послуг таксі, замовили автомобіль до будинку на Харківському шосе.

Коли автомобіль таксі марки «Форд Ескорт» прибув за адресою, троє чоловіків сіли в салон авто, а четвертий залишився на вулиці.

У салоні автомобіля один із зловмисників, приставивши до шиї таксиста ніж, висловив йому вимогу віддати усе цінне майно та пересісти на пасажирське сидіння. Скориставшись тим, що один із зловмисників вийшов з автівки, щоб сісти за кермо, потерпілий зміг втекти.

Невдовзі нападників, які рухалися на викраденому автомобілі по проспекту Гагаріна, затримали працівники патрульної поліції.

Вироком Дніпровського районного суду міста Києва трьох учасників групи визнано винними в інкримінованих злочинах та засуджено до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Матеріали відносно четвертого фігуранта виділені в окреме кримінальне провадження.

Київська міська прокуратура