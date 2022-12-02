Трьох керівників навчальних закладів Харківщини підозрюють у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру трьом керівникам навчальних закладів Куп‘янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, освітяни активно впроваджували стандарти освіти держави-агресора у навчальних закладах, якими вони керували.

Навчання мало проводитись виключно на російській мові та з використанням російських підручників держави-агресорки. Колаборанти також збирали списки вчителів, які згодні працювати під керівництвом окупаційної влади держави-агресора.

Крім того, підозрювані встигли побудувати тісні робочі зв‘язки з новою «владою». Так, вони отримали методичні рекомендації щодо організації навчального процесу початкової та середньої освіти відповідно до «Федерального государственного образовательного стандарта РФ».

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура