Трьох львів’ян викрили на організації масштабної схеми збуту наркотиків

Поліцейські Львівщини затримали групу зловмисників, причетних до виготовлення та збуту наркотиків. Учасниками групи виявилися двоє чоловіків віком 20 та 41 рік та 36-річна жінка, усі вони є мешканцями Львівщини.

Правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення та зберігання наркотиків на території Львівської, Київської та Житомирської областей, під час яких виявили у підвалі житлового будинку, розташованого у Житомирській області, підпільну лабораторію, у якій зловмисники виготовляли наркотичний засіб «метадон», повідомляють у поліції Львівської області.

Поліцейські вилучили наркотичні засоби, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, засоби зв’язку, обладнання для виготовлення наркотичних засобів. Усі речові докази скеровано на експертне дослідження.

Наразі триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. // Діло