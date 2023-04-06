Трьох мешканок Одеси судитимуть за шахрайське заволодіння землею вартістю ₴7 млн.

Прокурори Київської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду 3 обвинувальних акти стосовно 3 мешканок Одеси за фактами фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння земельними ділянками та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

Слідством з’ясовано, що підприємливі громадянки на підставі підробних рішень Таїровської селищної ради та державних актів на право приватної власності заволоділи шахрайським шляхом трьома земельними ділянками площею 0,1 га кожна по вул. Зої Космодем’янської в Одесі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

В подальшому, з метою легалізації незаконно одержаних земель, зловмисниці уклали договори купівлі-продажу та отримали кошти.

Такими протиправними діями обвинувачені спричинили майже 7 млн грн шкоди законному власнику землі – одеській територіальній громаді.

Під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів на зазначені ділянки накладено арешт.

Також прокурорами пред’явлені цивільні позови про відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури