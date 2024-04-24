Трьох мешканців Київщини засуджено за незаконну порубку дерев на суму понад ₴1,2 млн.

За публічного обвинувачення Білоцерківської окружної прокуратури суд ухвалив вирок трьом мешканцям Київщини за фактом незаконної порубки дерев (ч. 4 ст. 246 КК України).

Прокурори у суді довели, що засуджені організували незаконну діяльність з порубки деревини на території державного лісогосподарського підприємства «Київоблагроліс».

Без передбаченого законом дозволу, чоловіки здійснили незаконну порубку 161 дерева, чим спричинили територіальній громаді понад 1,2 млн грн шкоди.

За результатом розгляду справи суд виніс вирок, яким затвердив угоди про визнання винуватості та обвинуваченим призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі кожному зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном строком на 2 роки.

Наразі прокуратурою вживаються заходи щодо стягнення завданої шкоди.

Київська обласна прокуратура