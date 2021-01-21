Трьох мешканців Миколіївщини викрили у розповсюдженні порно

Оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно зі слідчими та співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Департаменту кіберполіції НПУ за процесуального керівництва прокуратури провели за місцем мешкання трьох фігурантів санкціоновані обшуки.

Зловмисники – мешканці обласного центру 27-ми, 56-ти та 59-ти років, які були учасниками закритих тематичних сайтів. Фігуранти на замовлення здійснювали завантаження та розповсюдження через інтернет фото та відеопродукцію з порнографічним змістом, у тому числі з дитячою порнографією за допомогою власного комп’ютерного обладнання.

За результатами обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та інше майно, що може містити доказову базу причетності до поширення протиправного контенту.

Дії фігурантів кваліфікуються, попередньо, за частиною 1. ст. 301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів».

Крім цього 56-річний миколаївець, окрім кримінальної, також нестиме адміністративну відповідальність за злісну непокору законним вимогам поліцейських під час проведення слідчої дії (ст. 185 КУпАП).

Вилучену техніку направлено на проведення відповідних експертиз, за результатами яких, в сукупності з іншими доказами, вирішуватиметься питання про остаточну кваліфікацію події та повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину.

Досудове слідство триває.

Відділ комунікації ГУНП в Миколаївській області