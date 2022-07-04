Трьох мешканців Запорізької області судитимуть за незаконний вилов риби на суму понад ₴700 тис.

Запорізькою окружною прокуратурою здійснювалося процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами незаконного зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).

Слідством встановлено, що у квітні цього року троє місцевих мешканців Запорізького району в умовах проведення бойових дій та окупації більшої частини території, без дозвільних документів на промисел, здійснювали незаконний вилов риби з гумового човна та за допомогою заборонених знарядь лову – ліскових сіток. У такий спосіб браконьєри виловили понад 2,3 тис одиниць риби, чим заподіяли шкоду рибним запасам України на загальну суму понад 700 тис грн.

Наразі щодо вказаних осіб до суду скеровано три обвинувальні акти та цивільні позови про відшкодування завданих злочином збитків.

Примітка: відповідно до розпорядження Голови Запорізької військової облдержадміністрації від 26.03.2022 року у межах Запорізької області на час воєнного стану заборонена навігація маломірних суден та вилов водних біоресурсів шляхом промислового та любительського рибальства на водних об’єктах.

Запорізька обласна прокуратура