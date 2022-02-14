Трьох молодиків затримали за підпал автомобіля у Печерському районі столиці (фото)

Менш як за добу правоохоронці виявили зловмисників у Черкасах. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження майна, за що їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Велика Васильківська горить автомобіль. За вказаною адресою негайно виїхала бригада ДСНС та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Як повідомив заступник начальника — начальник кримінальної поліції Печерського управління поліції Максим Письменний, рятувальники загасили пожежу, а поліцейські провели огляд місця події:

«Оперативники вилучили записи з камер відеоспостереження, після вивчення яких було встановлено, що єдиною ймовірною причиною пожежі був підпал автомобіля. Також з’ясовано, що до скоєння злочину причетні троє осіб, які розподілили між собою ролі. Камери зафіксували, як двоє з них облили автівку легкозаймистою речовиною і підпалили, а після втекли з місця події разом із третім спільником, який слідкував, щоб їх дії ніхто не помітив. Внаслідок загорання пошкоджено салон та моторний відсік автомобіля».

У ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку столичного главку та Печерського управління поліції встановили маршрут руху зловмисників та менш як за добу затримали їх.

«Завдяки злагодженій роботі спільно з оперативниками поліції Черкаської області ми затримали зловмисників у місті Черкаси. Фігурантами виявились жителі Кривого Рогу, 2000 року народження, а також двоє неповнолітніх, 2004 та 2005 років народження. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — розповів Максим Письменний.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою затриманим повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину та слідчі подали клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва