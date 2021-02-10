Трьох неповнолітніх мешканців Торецька засуджено за жорстоке вбивство знайомого

За публічного обвинувачення, яке у суді підтримувала Костянтинівська місцева прокуратура, ухвалено вирок стосовно трьох мешканців м. Торецька за скоєння умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 1 грудня 2015 року троє хлопців віком 15, 16 та 17 років звинуватили свого 15-річного знайомого у вживанні та начебто розповсюдженні наркотиків. Під надуманим приводом зловмисники виманили хлопця з дому в безлюдне місце, після чого побили його скляною пляшкою і камінням по голові та усьому тілу.

Сховавши тіло потерпілого під деревом, правопорушники з місця злочину зникли, а через дві доби труп загиблого виявив випадковий перехожий.

Вироком суду двом злочинцям призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі, а третьому, який спостерігав за жорстокою розправою, але не завадив вбивству — 10 років за ґратами.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури