Трьох осіб підозрюють у заволодінні ₴7,7 млн. при обстеженні пошкоджених рашистами об’єктів Херсонщини

НАБУ і САП викрили схему заволодіння державними коштами при наданні послуг з технічного обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок агресії рф в Херсонській області.

За даними слідства, очільник одного з департаментів Херсонської ОВА у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об’єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо) у більше ніж 15 разів. Таким чином договір уклали на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн.

У результаті учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету Міністрів України на суму понад 7,7 млн грн.

Про підозру повідомили 3 особам: керівнику департаменту, засновнику ТОВ та його директору. Посадовця і засновника підприємства затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ