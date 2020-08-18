Трьох осіб засуджено за незаконну порубку дерев у Сквирському районі Київщини

Прокурорами Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням трьох місцевих жителів за фактом незаконної порубки дерев, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 246 КК України).

В ході судового розгляду прокурором доведено, що обвинувачені у квітні 2020 року, не маючи спеціального дозволу, здійснили незаконну порубку 14 дерев порід дуб, берест, ясен та клен в захисній лісовій смузі на території села Великі Єрчики Сквирського району, чим заподіяли навколишньому природному середовищу шкоду в розмірі понад 65 тис грн.

Вироком Сквирського районного суду правопорушників визнано винними та засуджено до покарання у вигляді 4 років обмеження волі, із застосуванням ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку 2 роки.

Пресслужба прокуратури Київської області