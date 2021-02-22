Трьох поліцейських судитимуть за неправомірне притягнення невинної особи до кримінальної відповідальності

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох поліцейських одного з відділів поліції ГУНП в Харківській області: начальника одного з секторів поліції за фактом організації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 КК України), одного з керівників цього відділення за фактом підбурювання до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 372 КК України) та слідчого за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня-квітня 2020 року начальник одного з секторів поліції ВП ГУНП в Харківській області за попередньою домовленістю з одним із керівників цього відділення та слідчим поліції з метою штучного нарощування показників про розкриття злочинів, пов’язаних із незаконною порубкою лісу, вжили заходів щодо штучного створення доказів скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, а також причетності до його скоєння місцевого мешканця.

Так, працівники поліції доставили на місце завчасної порубки 9-ти сосен 51-річного місцевого мешканця та надали йому бензопилу, мастила та бензин. Вказані правоохоронці за грошову винагороду змусили місцевого мешканця взяти на себе кримінальну відповідальність за злочин, який він не скоював.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура