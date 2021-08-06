Трьох поліцейських викрито у створенні фіктивного кооперативу для заволодіння землями

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру заступнику командира полку поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Харківській області та двом поліцейським у заволодінні чужим майном групою осіб шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, правоохоронці, зловживаючи службовим становищем, створили неприбуткову громадську організацію під виглядом житлово-будівельного кооперативу. При цьому насправді метою створення фіктивного ЖБК було незаконне заволодіння належними територіальній громаді м. Харкова земельними ділянками площею 1,38 га, які начебто мали бути виділені для покращення житлових умов учасників кооперативу. Разом з тим, частина учасників взагалі не знала про своє членство у ньому.

Внаслідок таких дій територіальній громаді завдано збитків на суму понад 4,6 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Перевіряються на причетність до вчинення злочину службовці Харківської міськради та інші особи.

Розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України в Харківській області.

Офіс Генерального прокурора