Трьох службовців лісового господарства на Одещині судитимуть за незаконні вирубки дерев на ₴2 млн

Одеська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох службових осіб лісового господарства.

Ділкам інкримінують незаконну вирубку лісу в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем та фальсифікацію офіційних документів (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України).

З’ясовано, що майстри лісу у змові з виконувачем обов’язків лісничого організували незаконну вирубку дерев цінних порід у лісових кварталах урочища «Лабушна» Балтської територіальної громади.

Упродовж вересня-жовтня 2024 року в урочищі незаконно вирубали 120 дерев дуба та ясеня.

Для прикриття своєї протиправної діяльності лісники використали укладені договори на санітарні рубки та вносили неправдиву інформацію до системи електронного обліку деревини.

Так, замість охорони та захисту екології, службовці лісництва фактично сприяли знищенню дерев. Вони надавали дозволи та поради щодо місць вирубки, завчасно попереджали про перевірки, усували перешкоди та допомагали у збуті незаконно заготовленої деревини.

Внаслідок протиправних дій екології спричинено понад 2 млн грн шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області.

Одеська Обласна Прокуратура