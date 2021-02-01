Трьох службовців столичного банку підозрюють у заволодінні ₴11 мільйонами шахрайським шляхом

Два директори департаментів банку та фахівець одного з управлінь (оцінювач) розробили злочинну схему привласнення коштів банку. Для цього підписали кредитний договір, де заставою стало неіснуюче майно.

Викрили шахрайську «схему» оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві Нацполіції, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Підозрювані реалізували шахрайську схему ще в 2017 році. У спільники взяли директора підконтрольного приватного товариства – обвинувальний акт щодо нього було скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва у червні минулого року. Саме ця комерційна структура подала заявку до банку для отримання кредиту.

Заставним майном при укладанні кредитної угоди стало нежитлове приміщення в Києві та 3,5 тонн зерна пшениці. Сума кредитної лінії становила 11 мільйонів гривень.

Директори департаментів надали позитивний висновок щодо ліквідності та прибутковості товариства, а фахівець управління подав неправдиві документи щодо оцінки майна.

У результаті отримані кредитні кошти вивели на рахунки кількох підставних фірм, чим завдали банківській установі понад 11 мільйонів гривень збитків.

Наразі двом директорам департаментів повідомили про підозри за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, а фахівцю управління – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України