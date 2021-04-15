Трьох в’язнів Сокирянської виправної колонії судитимуть за постачання наркотиків та поширення злочинного впливу

Організував злочинну діяльність так званий «смотрящий» за колонією, який там відбуває покарання за вбивство. Серед його спільників – двоє утриманців установи, які мають зв’язки у кримінальному середовищі.

Збуваючи наркотики іншим ув’язненим, зловмисники посилювали власний кримінальний авторитет і закликали порушувати правила поведінки в установі. Крім того, контролювали отримані протиправним шляхом кошти та підбурювали утриманців колонії вчиняти нові злочини.

Викрили злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області з колегами-правоохоронцями. Наприкінці вересня минулого року вони провели обшуки на території колонії, за результатом яких вилучили наркотичні речовини, мобільні телефони, чорнові записи і так званий «злодійський общак».

Досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури. Обвинувальні акти щодо всіх трьох фігурантів скеровано до суду за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Крім цього, зловмисникам інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу в установі відбування покарань (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України), а організатору – ті ж дії, вчинені особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України