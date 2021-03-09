Трьох жителів Одещини викрили у крадіжках з нафтопереробного заводу та автомобілів

Правопорушників притягують до відповідальності за частинами 1 та 2 статті 185 Кримінального кодексу України.

Працівники батальйону поліції особливого призначення затримали 28-річного жителя села Усатове, коли той серед білого дня тікав з території одеського нафтопереробного заводу з рюкзаком. У чоловіка вилучили 50 метрів кабелю та інструменти, якими він його зрізав.

Поліцейські ж із Тарутиного затримали двох жителів Одеси 29-ти та 32-х років, які приїздили в селище у справах і викрали з кількох припаркованих в одному з дворів багатоквартирного будинку автомобілів три акумуляторні батареї та капот. Як з’ясувалося, молодший із чоловіків працює на станції технічного обслуговування і має перед кимось заборгованості у вигляді деталей до транспортних засобів.

Наразі за усіма фактами майнових злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування. В залежності від тяжкості правопорушення фігурантам загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за інформацією територіальних підрозділів поліції)