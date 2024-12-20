Трьох жителів Ізмаїльського району засуджено за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами

Небезпечні предмети засуджені зберігали за місцями мешкання, носили при собі та збували. Правопорушникам призначили покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком.

У травні поліцейські викрили 38-річного жителя міста Вилкове. В комендантську годину, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, чоловік ішов по вулиці зі стартовим пістолетом, переробленим у вогнепальну зброю, з глушником та гумовими набоями. Правоохоронці вилучили зброю і скерували на експертизу, яка показала, що пістолет є нестандартною короткоствольною вогнепальною зброєю, придатною до пострілів. Чоловік пояснив, що знайшов її на березі Дунаю і взяв для самозахисту.

У червні поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 22-річний житель Ізмаїла зберігає вдома дві ручні осколкові гранати і підшукує на них покупців. Вжитими заходами було задокументовано, як молодик на одній із вулиць міста продав малознайомому чоловіку заборонений «товар» за п’ять тисяч гривень, після чого одразу був затриманий в процесуальному порядку. В якості речових доказів правоохоронці вилучили з незаконного обігу дві придатні до вибуху ручні осколкові гранати РГД-5, що було підтверджено висновками експертів, а також кошти, отримані зловмисником у протиправний спосіб. Канал постачання боєприпасів молодикові поліцейські встановлюють в рамках окремого кримінального провадження.

А у вересні правоохоронці встановили, що гранату за місцем мешкання зберігає 32-річний житель міста Кілія. У домоволодінні чоловіка слідчі провели санкціонований обшук, в ході якого виявили в гаражі гранату Ф-1. Її придатність до вибуху в подальшому підтвердили експерти. Боєприпас чоловік знайшов на Донеччині і тримав удома в якості сувеніру.

В ході досудового розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури, слідчі зібрали достатньо доказів і висунули фігурантам обвинувачення, залежно від скоєного, у придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів і вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Обвинувальні акти за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України були скеровані до суду. Дослідивши надані поліцейськими докази та взявши до уваги щире каяття, стан здоров’я та сімейні обставини обвинувачених, суд визнав останніх винними і призначив їм покарання у вигляді трьох і чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Впродовж цього періоду засуджені зобов’язані з’являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. У разі порушення встановлених зобов’язань їм може загрожувати ув’язнення.

Правоохоронці наголошують, що з 25 листопада введені в дію зміни до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Якщо ви маєте або знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції.

Також нагадуємо: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу особа, яка добровільно здала їх органам влади.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини