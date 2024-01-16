Трьом «депутатам муніципальних округів лнр» від «Єдиної росії» повідомлено про нову підозру

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області на підставі нововиявлених фактів «депутатам муніципальних округів» у так званій «лнр» повідомлено про нову підозру.

Їм інкриміновано добровільне обрання до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України) .

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф мешканці Луганщини пішли на співпрацю з окупантами.

Серед підозрюваних ‒ колишній директор шахти імені Д. Ф. Мельникова, який за результатами незаконних «виборів», що проходили з 1 по 10 вересня 2023 року, став «головою муніципального утворення міський округ м. Лисичанськ лнр».

Також однією з фігуранток є завідувачка відділення «Центру надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради», яка обрана «головою постійної комісії з соціальної політики, у справах молоді, господарства ради муніципального утворення Новопсковський муніципальний округ лнр».

Керівниця об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зі Сватівщини увійшла до складу «ради муніципального округу Білокуракинського муніципального округу першого скликання».

Усі підозрювані є депутатами від ворожої політичної партії «Єдина росія».

Вони беруть участь у засіданнях «постійних комісій», розгляді питань порядку денного та затвердженні відповідних рішень, що відносяться до компетенцій «органів влади».

Нагадаємо, що раніше фігурантам було повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання усім особам запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської, Старобільської

та Сватівської окружних прокуратур)