Трьом «депутатам муніципальних округів лнр» від «Єдиної росії» повідомлено про нову підозру
За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області на підставі нововиявлених фактів «депутатам муніципальних округів» у так званій «лнр» повідомлено про нову підозру.
Їм інкриміновано добровільне обрання до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України) .
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф мешканці Луганщини пішли на співпрацю з окупантами.
Серед підозрюваних ‒ колишній директор шахти імені Д. Ф. Мельникова, який за результатами незаконних «виборів», що проходили з 1 по 10 вересня 2023 року, став «головою муніципального утворення міський округ м. Лисичанськ лнр».
Також однією з фігуранток є завідувачка відділення «Центру надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради», яка обрана «головою постійної комісії з соціальної політики, у справах молоді, господарства ради муніципального утворення Новопсковський муніципальний округ лнр».
Керівниця об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зі Сватівщини увійшла до складу «ради муніципального округу Білокуракинського муніципального округу першого скликання».
Усі підозрювані є депутатами від ворожої політичної партії «Єдина росія».
Вони беруть участь у засіданнях «постійних комісій», розгляді питань порядку денного та затвердженні відповідних рішень, що відносяться до компетенцій «органів влади».
Нагадаємо, що раніше фігурантам було повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання усім особам запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Лисичанської, Старобільської
та Сватівської окружних прокуратур)