Трьом мешканцям Київщини, які здійснили розбійний напад та заволоділи грошовими коштами підприємства повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою трьох мешканців Київщини, які здійснили розбійний напад та заволоділи грошовими коштами підприємства.

Досудовим розслідуванням установлено, що чоловіки 7 серпня 2023 року приїхали до Теплицької територіальної громади Вінницької області, де погрожуючи предметом зовні схожим на пістолет, скоїли розбійний напад на охоронника сільськогосподарського підприємства та заволоділи грошовими коштами в сумі майже 250 тис. грн.

Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області задоволені клопотання слідчого, погоджені прокурором, та до підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочинів.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом, підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури