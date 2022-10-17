Трьом особам із рядів псевдопрокурорів так званої «лнр» у Старобільську та Новоайдарі повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури, Старобільської та Щастинської окружних прокуратур викрито ще трьох колаборантів, які пішли «служити» до районних псевдопрокуратур так званої «лнр».

Слідством установлено, що у квітні 2022 року мешканець Луганська добровільно обійняв посаду у «слідчому відділі слідчого управління по Старобільському району генеральної прокуратури лнр». До 2014 року він працював в органах внутрішніх справ Луганщини.

Після призначення на псевдопосаду підозрюваний почав впроваджувати на захопленій території «закони лнр» та брати участь у «зачистках» проукраїнського населення, організованих місцевою окупаційною прокуратурою. Зібрано докази, які підтверджують його співучасть у проведенні незаконного обшуку з погрозами застосування вогнепальної зброї у житловому будинку мешканця Старобільська.

Чоловіку інкримінується колабораціонізм та порушення недоторканності житла (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 162 КК України).

Ще один фігурант – мешканець Старобільська, який у травні 2022 року обійняв посаду в окупаційній «прокуратурі Старобільського району лнр».

Також повідомлено про підозру мешканці Слов’яносербська. У період березня-серпня 2022 року її призначено до «прокуратури Новоайдарського району лнр».

Їхні дії кваліфіковано як колабораційна діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі усі підозрювані оголошені у розшук.

Їм загрожує покарання – 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської

та Щастинської окружних прокуратур)