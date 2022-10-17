Трьом особам із рядів псевдопрокурорів так званої «лнр» у Старобільську та Новоайдарі повідомлено про підозру у колабораціонізмі
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури, Старобільської та Щастинської окружних прокуратур викрито ще трьох колаборантів, які пішли «служити» до районних псевдопрокуратур так званої «лнр».
Слідством установлено, що у квітні 2022 року мешканець Луганська добровільно обійняв посаду у «слідчому відділі слідчого управління по Старобільському району генеральної прокуратури лнр». До 2014 року він працював в органах внутрішніх справ Луганщини.
Після призначення на псевдопосаду підозрюваний почав впроваджувати на захопленій території «закони лнр» та брати участь у «зачистках» проукраїнського населення, організованих місцевою окупаційною прокуратурою. Зібрано докази, які підтверджують його співучасть у проведенні незаконного обшуку з погрозами застосування вогнепальної зброї у житловому будинку мешканця Старобільська.
Чоловіку інкримінується колабораціонізм та порушення недоторканності житла (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 162 КК України).
Ще один фігурант – мешканець Старобільська, який у травні 2022 року обійняв посаду в окупаційній «прокуратурі Старобільського району лнр».
Також повідомлено про підозру мешканці Слов’яносербська. У період березня-серпня 2022 року її призначено до «прокуратури Новоайдарського району лнр».
Їхні дії кваліфіковано як колабораційна діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Наразі усі підозрювані оголошені у розшук.
Їм загрожує покарання – 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Старобільської
та Щастинської окружних прокуратур)