Трьом особам повідомлено про підозру у здійсненні розбійного нападу зі шкодою понад 80 тис. доларів

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За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру трьом громадянам Йорданії за фактом розбою, спрямованого на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 187 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 31 серпня цього року четверо громадян Йорданії проникли до квартири, розташованій в будинку по вул. Пушкінська, де в цей час знаходилися двоє чоловіків — 43-річний та 30-річний громадяни Лівану. Погрожуючи пістолетом, зловмисники нанесли потерпілим по декілька ударів і розпилили їм в обличчя сльозогінний газ. Подолавши таким чином супротив потерпілих, нападники заволоділи їхніми майном — грошовими коштами, мобільними телефонами, банківськими картками. Крім того, один з потерпілих, перебуваючи під тиском, повідомив дані для доступу до електронного гаманця, де зберігались цифрові кошти — криптовалюта.


Загальна сума завданої матеріальної шкоди складає понад 80 тисяч доларів США.

Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники відділу кримінальної поліції Харківського районного управління поліції № 1 та Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

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