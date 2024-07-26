Трьом правоохоронцям Луганщини, які зрадили присязі, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом правоохоронцям за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного російського вторгнення троє працівників правоохоронних органів зі Старобільщини, зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

Начальник чергової частини та помічник чергового одного з відділень поліції Старобільського райуправління поліції ГУНП в Луганській області розпочали «службу» в «Міловському райвідділі генеральної прокуратури лнр» та «Міловському райвідділі внутрішніх справ мвс лнр» відповідно.

Третій підозрюваний – інспектор сектору реагування патрульної поліції іншого відділення поліції Старобільського райуправління поліції ГУНП в Луганській області перейшов до «Марківського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

Всі фігуранти обійняли рядові посади.

Під час «служби» підозрювані беззаперечно виконують злочинні накази та розпорядження вищого керівництва.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – співробітники управління внутрішньої безпеки у Луганській області ДВБ НПУ та 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури